Tissu 100% français, vêtements recyclés : le renouveau du textile dans les Hauts-de-France

Le renouveau du textile dans la métropole lilloise, au travers du développement durable

Une mode durable

Direction l'entreprise Lemaitre-Demesteere, à Halluin, au bord de la Lys, là où se situait, autrefois, des dizaines de filatures. Dans cette société, survivante de cette grande époque, onUn savoir-faire, qui aurait pu disparaître, s'il y a quelques années, ce directeur n'avait pas choisi de changer complétement la manière de travailler.En 10 ans, le tisseur s'est réorienté, pour ne fabriquer que du haut-de-gamme (il fournit le tissu pour la décoration de grands noms de la haute-couture), essentiellement duLe tout fait en France. La fibre de lin, cultivé dans notre région et en Normandie, est tissé dans leurs ateliers, sur des machines spécifiques, très rares, qui nécessitent, pour les étoffes les plus épaisses des noeuds à la main. Une spécificité, qui lui permet de se faire une place dans le secteur.Olivier Ducatillon a aussi opté pour une diversification de modèles, de couleurs et de clients grâce à un site internet pour les particuliers . C'est ce qui a permis à cette entreprise de tirer son épingle du jeu. Au début des années 2000, elle vendait 80% de sa production à 3 clients, avec une quinzaine de réfèrences. Désormais, elle compte plus de 250 clients, exporte 40% de la production et propose une centaine de produits différents.En fait, le tisseur, qui emploie aujourd'hui 30 salariés, a senti une nouvelle tendance émergée. Les clients cherchent des produits respectueux de l'environnement et veulent acheter français : "Le lin est la fibre écologique par excellence qui n'a que des côtés vertueux. Et aujourd'hui, ce que nos consommateurs attendent c'est bien ça, c'est d'être capable de dire d'où vient votre lin, où il est fait, où il est produit, comment il est fabriqué., ce qu'ils mettent chez eux. Ce souci de traçabilité est vraiment très important,"explique-t-il.

Côté mode aussi, on a senti le vent tourné. Anne-Laure Eustache, créatrice de vêtements à Roubaix utilise ainsi principalement des tissus français. Elle va même jusqu'à réutiliser ses chutes, pour en faire des applications sur ses hauts.

Recréer une filière

"En travaillant de belle matières et en réalisant des finitions de qualité, on arrive à une mode durable". Pour la créatrice de P.O.P, "on n'a pas le même plaisir à porter un produit qui est jetable qu'un vêtement dont le patronnage est parfait et dont la matière ne bouloche pas au bout de deux lavages." Avec ses coupes intemporelles, ses collections ne suivent pas les saisons et ont vocation a être gardées des années. Une "slow fashion", plus respectueuse de l'environnement, car elle ne pousse pas à la surconsommation. L'association Nordcrea, à Roubaix, comptent quelques 70 membres, parmi lesquels de grosses enseignes. Aujourd'hui, elle entend structurer toute une filière autour de cette mode durable. Annick Jehanne, ancienne directrice des achats dans de grands groupes et présidente de Nordcréa explique ainsi sa mission : "ma conviction et toutes les enquêtes de consommateurs le montrent, c'est que ça va devenir complètement incontournable. Les enseignes qui ne seront pas durables, dans 5 ou 10 ans, elles ne seront plus là. Il faut trouver des moyens de faire, ce n'est pas si facile. Il faut tester, il faut expérimenter, trouver de nouvelles matières (comme le lin) et tous les stocks invendus qui dorment autour de nous, dans les entrepôts des grandes enseignes, c'est une mine d'or. A nous de trouver comment les transformer, les réutiliser et ça, ça crée de l'emploi local."C'est ainsi que dans cet atelier de Nordcréa, des coututrières en insertion customisent des vêtements invendus, en y cousant un patch - palmier, coktail ou oiseau au choix de la cliente. Une manière de recycler ces produits qui auraient pu finir à la poubelle. Dans un premier temps, 10 000 pièces vont ainsi être transformées pour Camaïeu. Auchan va également participer à l'opération de customisation.L'association entend aussi mutaliser un fab lab et aimerait créer une tissuthèque. Autant de projets pour dynamiser le secteur, anticiper les changements et faire se rencontrer petits créateurs et grands groupes, dont une bonne partie ont encore leur siège social dans la région.