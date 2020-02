Les toupies de Loon-Plage vont vous faire tourner la tête !

Jusqu'à ce dimanche, passionnés de toupies en tous genres vont se retrouver salle Coluche à Loon-Plage pour la troisième édition du festival international de toupies. Un événement initié par le musée des jeux traditionnels de la ferme Galamé.



Des passionnés du monde entier

Ils viennent du monde entier, ils ont tous les âges et une passion commune : la toupie !

Devant son tour à bois Armin Kolb façonne son jouet avec bienveillance. Il est originaire d'Allemagne et fabrique des toupies depuis plus de 40 ans. Il dévoile ses secrets de fabrication : "La toupie doit rester sur son axe et donner l'impression qu'elle dort. On ne doit pas la voir bouger quand elle tourne. C'est comme cela que l'on fabrique de bonnes toupies !"



Avec sa toupie en bois de 2,5kg, Jorge Alcoz double champion du monde en 2009 et 2015 sillonne la planète. "Je l'utilise pour les grandes finales . Elle est connue à travers le monde par toute la communauté des amateurs de toupies ! " A Loon-Plage, il va faire virevolter son drôle de compagnon de voyage pour le plus grand plaisir des visiteurs.



Jorge Alcoz , double champion du monde de toupie

Un axe, une rotation, un objet millénaire. La toupie est plus qu'un jeu traditionnel. Elle a réussi à traverser le temps et les frontières. Elle amuse, autant q'elle fascine. Toupie à doigt, toupie acrobatique, toupie de précision, toupie de combat, le jeu connait de multiples facettes que le festival propose de découvrir.





Quentin Godet, champion de France de yo-yo / © E. Cocq



Demandez le programme !

Du mercredi 5 au vendredi 9 février, le festival est exclusivement réservé aux groupes sur réservation, au programme :

- Visite guidée ou libre de l’exposition de toupies (tout public – gratuit – environ 30 mn).- Ateliers jeux autour de la toupie (tout public – gratuit – environ 45 mn).- Atelier de fabrication toupie (à partir de 3 ans – 2€/pers – environ 30 mn – 20 personnes max par atelier)- Atelier d’initiation au lancer de toupies (à partir de 7 ans – gratuit – environ 30 mn)Du samedi 8 au dimanche 9 février, le festival est ouvert à tous.