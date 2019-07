Tour de France : horaires de passage, routes barrées... La Grande boucle passe lundi dans les Hauts-de-France !

[#TourdeFrance] J-3



Samedi, commence @LeTour 2019 ! 🚴



Le lundi 8 juillet, la 3ème étape du #TDF2019 passera par le #Nord et traversera plusieurs communes de l'#Avesnois.



Toutes les infos pratiques pour profiter au maximum de cet événement mondial 👉 https://t.co/bKFXXP8AsT pic.twitter.com/UTgwzLiO11 — NordMonDepartement (@departement59) 3 juillet 2019

Horaires de passage de la caravane et des coureurs du Tour de France 2019 dans le Nord. / © ASO



Routes coupées

La carte des axes coupés le lundi 8 juillet dans le Nord.

C'est dans l'Avesnois, que le Tour de France 2019 arrivera lundi 8 juillet dans les Hauts-de-France, depuis la Belgique où le départ de la troisième étape aura été donné à Binche.Les coureurs vont rouler 45 kilomètres sur les routes du Nord, en arrivant par Jeumont peu après 12h30, avant de quitter le département à Anor environ une heure plus tard, après être passés par Aibes, Bérelles, Eccles, Solre-le-Château, Liessies, Trélon, Glageon et Fourmies.La fameuse caravane animée du Tour est quant à elle attendue 2 heures plus tôt, vers 10h38 à Jeumont. Trouvez ci-dessous tous les horaires de passage :Le conseil départemental du Nord met en garde les automobilistes avant la coupure des axes empruntés lundi par la Grande boucle.19 routes départementales croisant l'itinéraire de l'étape seront ainsi bloquées par la garde républicaine pendant le passage des coureurs et rouvertes juste après : il s'agit des RD 336A, RD 959, RD 936, RD 80, RD 962, RD 27, RD 963, RD 27D, RD 104, RD 133, RD 133D, RD 119, RD 951, RD 20C, RD 220, RD 20, RD 170, RD 964 et RD 156.

Par ailleurs, la SNCF indique les cars TER de la ligne 13 ne circuleront pas ce 8 juillet entre Aulnoye et Hirson, dans les deux sens de circulation. En revanche, tous les trains circuleront normalement dans les Hauts-de-France.



Passage dans l'Aisne

Les horaires de passage du Tour de France le 8 juillet 2019 dans l'Aisne. / © ASO

🚴‍🚴‍ Lundi 8 juillet 2019, la 3e étape du #TourdeFrance traversera une partie du département de l'#Aisne. ⚠️ La circulation sera perturbée aux abords de la course. Plus d'infos sur https://t.co/RCwSedXg8k. pic.twitter.com/Z7cvCwMX9M — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 2 juillet 2019

Tour de France 2019 : Hirson se prépare à accueillir la Grande boucle