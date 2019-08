Tourcoing : Booking.com veut embaucher une centaine de salariés d'ici à 2020

Reportage de Somaya Aqad et de Morgan Plouchart

850 emplois à la clef

Ici, l'expression "le monde est un village" prend tout son sens. À Tourcoing, chez le géant de la réservation hôtelière en ligne Booking.com, les coups de fil viennent de tous les continents.Les appels sont traités aussi bien par des salariés étrangers que français, comme ce Tourquennois âgé de 29 ans, Fabien Tiquet, qui a rejoint la multinationale il y a 4 mois.L'entreprise recrute constamment, surtout des jeunes qui maîtrisent deux langues dont l'anglais. La moyenne d'âge est d'environ 30 ans et le personnel évolue dans un milieu multiculturel. Des atouts mis en avant par la direction."Ce qui attire le plus les candidats c'est l'environnement international dans lequel on travaille. Quand on arrive le matin, c'est très fréquent d'entendre parler de l'espagnol, de l'italien ou de l'arabe", explique Leslie Dickinson, le chef du service clients.L'implantation de Booking.com est une belle vitrine pour la ville de Tourcoing, qui a tout fait pour garder l'entreprise sur son territoire. Il y a deux ans, la firme a bien failli déménager à Lille : ses locaux étaient devenus trop étroits pour les 750 salariés."Pour nous c'était un acteur économique extrêmement important, avec ses 850 emplois à la clef, dont aujourd'hui 100 Tourquennois font partie. On voulait donc absolument conserver cette entreprise sur notre territoire", précise Olivier Candelier, adjoint à l'économie et à l'emploi à la mairie de Tourcoing.Désormais, ces nouveaux espaces de 6500 m2 place Sébastopol vont permettre à Booking.com de se développer . L'entreprise compte embaucher une centaine de salariés supplémentaires, ce qui fera du site de Tourcoing, le plus grand service clients d'Europe.