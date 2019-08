Tourcoing : un homme de 75 ans entre la vie et la mort après le vol violent de sa chaîne de cou

Un homme âgé de 75 ans se trouve dans un état critique, trois jours après une violente agression dans le métro à Tourcoing, dans la métropole lilloise.



Les faits se sont produits vendredi 2 août, peu avant 10 heures dans la station de métro Carliers. Un homme arrache la chaîne de cou de la victime, qui en retour lui donne un coup de poing. Mais l'agresseur, en le poussant par terre, le blesse grièvement et la victime est aussitôt transportée au CHR de Lille, où son pronosic vital est toujours engagé.



Retrouvé le surlendemain

Le malfaiteur, lui, prend la fuite et n'est retrouvé que deux jours plus tard, le dimanche 4 août au matin, reconnu au métro Porte des Postes par des agents du SISTC – la brigade chargée de surveiller les transports en commun – qui étaient munis de son signalement. Il a été interpellé pour vol avec violences.