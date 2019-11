Tourcoing, Maubeuge, Wattrelos et Carvin... Pourquoi ces villes sont-elles parmi les plus endettées de France ?

🔒 EXCLUSIF - Le Figaro a identifié 52 villes de plus de 10.000 habitants en très grande difficulté financière. Si certaines municipalités sont parvenues depuis 2014 à redresser la barre au prix de longs efforts, d’autres ont continué de sombrer, ... https://t.co/C61Z9X2qyx — Le Figaro Abonnés 🗞 (@lefigaroabonnes) November 11, 2019

Comment ce classement a-t-il été établi ?

Leur dette par habitant est supérieure à la médiane des villes françaises, soit 879,49 euros. Leur dette par habitant doit avoir plus progressé qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle doit se trouver au-dessus de l'évolution médiane française, soit un ralentissement de - 6,72% Leur capacité de désendettement (l'encours de la dette par rapport à l'excédent dégagé par la commune) lissée entre 2015 et 2018 doit être supérieure à 12 ans. Pourquoi 12 ans exactement ? Depuis la loi de programmation de finances 2018, chaque municipalité doit légalement être en capacité de solder - en théorie - intégralement sa dette si elle alloue tout son excédent au recouvrement de sa dette pendant 12 ans maximum. Toutes les villes citées dans le classement dépassent actuellement ce seuil, selon les données du Figaro. l'effort fiscal des communes doit être supérieur à 1, c'est-à-dire qu'elles disposent de marges de manoeuvre faibles pour augmenter les impôts.

Wattrelos : 9ème du classement

Endettement : 1377 € par habitant

24,19 années seraient théoriquement nécessaires pour un désendettement complet si la Ville y consacrait l'intégralité de son excédent.



Endettement : 2849 € par habitant

15 ans et demi seraient théoriquement nécessaires pour un désendettement complet si la Ville y consacrait l'intégralité de son excédent.



Endettement : 1411€ par habitant

13,14 années seraient théoriquement nécessaires pour un désendettement complet si la Ville y consacrait l'intégralité de son excédent.



Endettement : 3722 € par habitant

12,13 années seraient théoriquement nécessaires pour un désendettement complet si la Ville y consacrait l'intégralité de son excédent.

Les derniers relents des "emprunts toxiques" ?

En s'appuyant sur des données communales, la cellule data du quotidien a identifié 52 villes de plus de 10.000 habitants en "très grande difficulté financière". Dans ce classement, quatre villes du Nord ou du Pas-de-Calais : Wattrelos (9ème), Maubeuge (22ème), Tourcoing (39ème)et Carvin (51ème) - qui conteste sa présence dans cette liste. Qu'est-ce que cela signifie ?Chacune des communes présentes dans ce classement correspond aux quatre critères suivants :"Quand vous contractez un cancer, vous prenez des médicaments et un jour vous êtes guéris". Certaines communes continuent à payer les errements du passé, c’est le cas de la commune de Carvin. Contacté par notre rédaction, l’adjoint aux finances Régis Dellattre déroule sa propre version des faits. "En réalité, Carvin n’a rien à faire dans ce classement", ajoute-t-il. Mais selon quels calculs ?Selon le Figaro, la Ville a 62,5 millions d'encours de dettes. Ces chiffres sont exacts (disponibles ici ), mais. "Il s’agit là de la dette brute. Ce qui compte, c’est la dette nette, insiste l'élu. En réalité il faut retrancher 20 millions à cette somme." Vingt millions, soit lafaite par l'Etat à la mairie de Carvin, vingt millions qui tomberont dans les caisses de la ville sans que cette dernière ne doive puiser dans sa propre épargne.Il faut revenir une dizaine d'années en arrière pour comprendre. Entre 2007 et 2008, cette ville du Pas-de-Calais fait comme des dizaines de communes en France : acculée par la crise financière qui vient tout juste d'éclater, elle contracte plusieurs "emprunts toxiques", ces, très avantageux au début mais désastreux par la suite, qui conduisent au surendettement des mairies. Dans le cas de Carvin : 24 millions d'euros de dettes "toxiques", dont la ville a fini de se défaire en 2016, selon son adjoint aux finances - 20 millions pris en charge par le fonds de soutien de l'Etat, 4 millions d'abandon de créances."Nous ne serions pas aussi endettés si l'Etat avait payé tout de suite", souligne Régis Delattre. L'élu a faitsi l'on retranche les aides attendues de l'Etat, l'encours de dette de Carvin s'élève désormais à 40,23 millions d'euros et la capacité de désendettement de la ville tombe àcomme indiqué dans le classement du Figaro.Maubeuge, 22ème du classement, estelle aussi ; mais dans ce cas-ci, l'histoire est un peu différente. En 2013, la ville se remet doucement de l'épisode des emprunts toxiques lorsque la majorité précédente vote l'. Un an plus tard, les élections municipales font basculer le conseil à droite. Dans les colonnes du quotidien conservateur, le nouveau maire UDI Arnaud Decagny charge l’ancienne majorité socialiste : il assure avoir immédiatement stoppé ce projet trop coûteux pour un zoo déjà déficitaire, mais il a tout de même fallu verserVoilà qui explique - en partie - les 2849 euros de dettes par habitant, selon l'édile cité par le quotidien.Par ailleurs, le Figaro pointe du doigt une mauvaise gestion de la masse salariale. Si la règlementation impose 1607 heures de travail minimum, les employés municipaux maubeugeois, eux, ne travaillent que. L'année dernière, la loi a évolué : désormais, tous les maires seront obligés de se conformer au seuil réglementaire.