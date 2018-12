Tourcoing : des “sakado” pour les sans-abris

Opération Sakado à Tourcoing

Reportage diffusé le 21/12/18

A Tourcoing, les lycéens finalisent la préparation de l. Le principe est simple : un sac à dos, remplis de, d’unet de(chocolats, livres) à destination des femmes et hommes qui dorment dehors. Desquand on en dispose librement, mais qui viennent vite à manquer aux personnes qui vivent à la rue.Dans chacun des sacs à dos,« On a écrit ‘Joyeux Noël’, ‘en espérant que ça aille mieux plus tard’, ‘que ça s’arrange pour vous’ », explique l’une des instigatrices du projet. Des mots pour soigner les maux, et mettre du baume au cœur des destinataires.est jointe à la carte, dans l’attente d’une réponse. « Quand ils font les sacs à dos, ils pensent à quelqu’un, estime-t-on au Lycée de Tourcoing. Malheureusement, on croise tous les jours au coin de sa rue quelqu’un qui vit dehors… »Les lycéens tourquennois ont ensuite remis leurs sacs au Samu social de Lille. S'ils sont un peu déçus de ne pas pouvoir faire eux-même la distribution, ils espèrent une réponse à leurs cartes., l’opération est menée aux alentours de Noël. Cette année, l’objectif est d’atteindre lesdistribués aux sans-abris.Début 2017, la fondation Abbé Pierre publiait une étude alarmante sur la situation française.Le Nord est un département particulièrement "tendu" sur la question, indique le rapport annuel de la fondation sur le mal-logement.