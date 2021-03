Tourcoing : un cheval galope dans les rues de la ville

Un cheval qui court dans les rues de Tourcoing ? Incroyable, mais vrai. C'est la scène à laquelle ont assisté des automobilistes dans la nuit du 11 au 12 mars. Après plusieurs kilomètres, la jument a finalement été arrêtée par la police et remise à sa propriétaire, légèrement blessée.

Un cheval a connu son heure de gloire dans la nuit du 11 au 12 mars en s'échappant de son enclos à Halluin et en galopant dans les rues de Tourcoing. Des internautes en voiture, étonnés de voir un cheval courir à côté d'eux, ont posté la vidéo sur Twitter.

Mais plus de peur que de mal pour Raya, la jument. Sa propriétaire, Aurélie Lente, a posté un message sur son compte Facebook : "Je rassure tout le monde, elle va très bien. Elle a juste des blessures superficielles. Pas d'accident, elle a fait le buzz sur TikTok et les réseaux, mais plus de peur que de mal."

"Ma fille a suivi la jument et a réussi à l'attraper avec une grande aide de la police", raconte la propriétaire, contactée par message.