Tourcoing : des vignettes Panini pour inciter les enfants à découvrir la ville

L'album Panini "Collectionne Tourcoing". / © Ville de Tourcoing

On connaît tous les albumset leurséchangées dans les cours de récréation. Après le foot, les films et les dessins animés, il en existe désormais un consacré.. àC'est la mairie qui a pris l'initiative de contacter le célèbre éditeur italien. "La ville de Hem avait fait ça, Gerald Darmanin (ministre de l'Action et des Comptes Publics, ancien maire et 1er adjoint de Tourcoing NDR) a aimé l'idée", nous explique-t-on à l'Hôtel de Ville.L'objectif est pédagogique puisquescolarisés dans les écoles élémentaires tourquennoises, qu'elles soient publiques et privées. Le tout accompagné de quelques pochettes remplies de vignettes.Les premières distributions ont débuté le 26 février. Elles se poursuivront ce vendredi à l'Ecole Saint-Pierre, en présence du maire (LR)et deChaque album compte. Pour se procurer les images manquantes, il faut se rendre à la mairie ou dans les lieux culturels de Tourcoing (MUba Eugène-Leroy, médiathèque, théâtre...) où des pochettes sont distribuées gratuitement.La maire a consacré un budget de 35 000 euros à cette opération.