Tourcoing : Webhelp vise 500 embauches d'ici 3 ans pour son nouveau centre d'appels

Quelque 160 salariés travaillent déjà dans ce nouveau centre d'appels ouvert en mai 2018. "L'entreprise vise 300 embauches fin 2020 et 500 d'ici 3 ans", dont 80% en CDI, ont indiqué à la presse Vincent Bernard et Ludovic Lempire, président et directeur général de l'entreprise.



"On a fait une première vague d'investissement d'1,5 million, on va réinvestir 1 million d'euros complémentaires courant 2020", a précisé M. Lempire, ajoutant que la métropole lilloise a notamment été choisie pour son "bassin d'emploi".



Il s'agit du dixième centre d'appels en France pour l'entreprise, qui en compte 140 dans le monde. Les clients de ce nouveau centre d'appels, où sont gérées les relations clients d'autres entreprises, sont notamment Enedis énergie, Leclerc énergie, La Redoute et Auchan.



Présent dans 35 pays, Webhelp, dont le siège est à Paris, compte 50 000 collaborateurs dans le monde et 3 700 en France. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2018.