Les accouchements sont suspendus à la maternité de l'hôpital Dron de Tourcoing jusqu'à nouvel ordre

Il n'y a plus d'accouchements au centre hospitalier Gustave-Dron de Tourcoing (Nord). En tout cas jusqu'à nouvel ordre. C'est la direction de l'hôpital tourquennois qui a pris cette décision ce mercredi. Raison avancée : il n'y a plus assez de gynécologues-obstétriciens. Trop d'arrêts maladie.



En attendant un retour à la normale, les mamans qui étaient suivies au CH Dron sont redirigées vers d'autres établissements de la métropole lilloise, notamment les maternités du CHU de Lille et du CH Roubaix. "Les activités de consultation, de suites de couches et de néonatologie sont quant à elles maintenues et sont assurées dans des conditions normales", précise l'ARS.



"L’établissement met également tout en œuvre pour être en capacité de reprendre son activité d’accouchement dans les plus brefs délais", peut-on lire sur le communiqué du CH Dron..