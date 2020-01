Bousbecque : deux jeunes “pas beaux” recherchés pour figurer dans un téléfilm avec Samuel Le Bihan

© Facebook (Casting Nord France)

"Vous ne vous trouvez pas beau ? Postulez !". C'est en ces termes que de jeunes candidats sont invités à participer à un casting pour la production d'un téléfilm, "T'en fais pas j'suis là" avec Samuel Le Bihan et réalisé par Pierre Isoard.La production s'arrête le 6 février prochain pour tourner à Bousbecque (Nord), et recherche à cette occasion deux jeunes garçons âgés de 16 ou 17 ans originaires des Hauts-de-France, au physique "particulier" ou "disgracieux".L'appel à candidatures, qui avait été posté sur Facebook dans la matinée du 28 janvier, a depuis été retiré.En plus d'avoir un physique "disgracieux", les candidats à cette figuration devront présenter une expérience confirmée en audiovisuel, indique l'annonce." Casting Nord France " inqique qu'une sélection aura lieu à Lille pour cette comédie sociale sur l'autisme dont la diffusion est prévue sur France 2.