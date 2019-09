Bousbecque : deux morts et un blessé dans un accident entre une moto et une voiture

Un accident de la route entre une moto et une voiture a fait deux morts et un blessé, ce dimanche 15 septembre à Bousbecque (Nord), a-t-on appris auprès du CODIS 59. Le drame, dont on ignore les circonstances, s'est produit vers 17 heures boulevard de la Lys, à la limite de Wervicq-Sud.



Les deux personnes décédées, un homme et une femme d'une vingtaine d'années, se trouvaient sur la moto.

Un blessé léger transporté à Tourcoing

Des pompiers des casernes Bousbecque et de Tourcoing ont été dépêchés sur les lieux de l'accident, ainsi qu'un hélicoptère du SAMU, qui n'aura finalement pris en charge aucune victime.



L'automobiliste impliqué, âgé lui de 24 ans, a été transporté légèrement blessé par ambulance médicalisée au centre hospitalier de Tourcoing.



Une enquête de police devra déterminer les causes et les circonstances de l'accident.