Casting : l'enseigne nordiste Blancheporte cherche des femmes de 45 ou plus pour une séance photo

Blancheporte cherche six femmes de 45 ans ou plus pour son prochain casting.



#CASTING Vous avez 45 ans et plus ? Envie de vivre une expérience inoubliable de mannequin ? Lancez-vous, inscrivez-vous à notre Casting !!!! ✨

>> https://t.co/vyus2FGE5H pic.twitter.com/2dtgIGkQ7G — Blancheporte (@blanche_porte) January 2, 2020

Pour participer au casting Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 janvier 2020 sur le site web de Blancheporte. Il vous sera demandé de décrire en quelques mots votre personnalité vos centres d'intérêts et vos goûts vestimentaires. Votre taille de vêtement et des photos de vous seront enfin nécessaires pour finaliser l'inscription.

"Cela donne confiance aux femmes, elles se sentent belles, valorisées, elles sortent un peu de leur zone de confort", vante la vidéo de promotion du prochain casting de Blancheporte. Dans un clip diffusé sur le web il y a quelques jours et déjà visionné plus de 2 000 fois, l'enseigne de vente par correspondance promet une journée de rêve aux six heureuses élues qui deviendront mannequin d'un jour.Afin d'attirer de nouvelles participantes, l'enseigne de prêt-à-porter fait parler les femmes des précédentes campagnes : "si moi je l'ai fait tout le monde peut le faire", témoignent-elles. Au fil des années, l'expérience est presque devenue une tradition pour Blancheporte qui fait appel à ses clientes pour la septième fois. En 2014, la marque cherchait déjà des mannequins non-professionnelles Un jury de professionnels de la mode sélectionnera les six femmes en fonction de leur style et de leur personnalité. Les candidates retenues participeront à un shooting le 20 mars 2020 pour présenter les produits de la marque. Selon nos confrères de La Voix du Nord , ces deux dernières années, 6 000 candidatures on été reçues par Blancheporte pour ce type de concours.