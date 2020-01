Le corps sans vie d'un homme de 48 ans porté disparu a été découvert à Tourcoing

[#AvisDeRecherche terminé] Le corps sans vie de Marc VANNOVERFELD, 48 ans, disparu à #Tourcoing a malheureusement été retrouvé. Merci pour vos RT. pic.twitter.com/pcLdjTnLnk — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) January 29, 2020

"Le corps sans vie de Marc Vannoverfeld, 48 ans, disparu à Tourcoing a malheureusement été retrouvé", annonce ce mercredi la police du Nord. Ce père de famille n'avait plus donné signe de vie depuis la matinée du dimanche 19 janvier, où il avait été vu aux alentours de 6h ou 7h du matin, quittant le domicile de sa fille situé rue Saint-Exupéry.Le quadragénaire, qui avait laissé un courrier derrière lui, n'avait plus donné signe de vie depuis. Il est parti sans affaires, ni téléphone et moyens de paiement.La police de Tourcoing, qui avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante, avait également lancé un appel à témoins.