Décès de Didier Droart : Edouard Philippe et Laurent Wauquiez présents aux obsèques ce samedi

Gérald Darmanin va-t-il quitter le gouvernement ?

Les obsèques auront lieu samedi à 10H30 en l'église Saint-Christophe de Tourcoing. La cérémonie sera célébrée par l'archevêque de Lille, Mgr Laurent Ulrich, et, a-t-on appris auprès de la mairie.Outre MM. Philippe, Darmanin et Wauquiez, devraient notamment assister à la cérémonie le président de la région Hauts-de-France,(ex-LR), très proche de Gérald Darmanin, la maire PS de Lilleet le ministre chargé des Collectivités territoriales,, ami de M. Darmanin. Didier Droart est décédé le 24 janvier à 71 ans des suites d'un cancer . Proche parmi les proches de Gérald Darmanin, il lui avait succédé à la mairie de Tourcoing en septembre 2017 après l'entrée de ce dernier au gouvernement.Retrouver les derniers mots de Didier Droart Depuis l'annonce de ce décès, tous les regards sont, qui a déclaré à plusieurs reprises vouloir se représenter à la tête de sa ville aux municipales de mars 2020 et qui pourrait décider de quitter le gouvernement pour reprendre prématurément les rênes de Tourcoing.M. Darmanin, qui a aussi des visées sur la métropole lilloise, a indiqué mercredi qu'il ferait connaître "en début de semaine prochaine" sa. "Chacun sait que je suis très attaché à ma commune mais chacun sait aussi que c'est une responsabilité particulière d'être ministre", a-t-il dit.