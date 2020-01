Municipales à Tourcoing : Gérald Darmanin annonce qu'il sera tête de liste

Maire et pas ministre

L'ancien maire de Tourcoing (avril 2014 - septembre 2017) et actuel ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui avait entretenu le suspense depuis plusieurs mois, annonce ce lundi dans les colonnes de La Voix du Nord vouloir rendosser l'écharpe dans la deuxième ville nordiste.Avec un peu d'avance, après avoir promis de donner sa décision à la Saint-Valentin (14 février). "Nous avons des discussions avec Jean-Marie Vuylsteker (le maire actuel) et nous avons conclu que j’étais le mieux placé pour porter les aspirations municipales dans la continuité de ce que l’on a fait depuis six ans. Je suis donc tête de liste", a-t-il déclaré au quotidien régional.Titulaire du porteuille des Comptes publics à Bercy, Gérald Darmanin annonce d'ores-et-déjà son intention de quitter le gouvernement s'il était élu maire de Tourcoing en mars prochain. "Il n’y a pas de règle juridique mais il y a une règle politique. Même si j’ai été maire et ministre pendant sept mois, je crois qu’il n’est pas sain de cumuler les deux dans la durée. Je me plierai évidemment à la règle choisie par le président de la République. Ministre, c’est temporaire. Maire, élu local, c’est l’engagement d’une vie, d’une ville.", a-t-il expliqué à La Voix du Nord.