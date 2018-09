Gérald Darmanin enrobe son budget 2019 avec des pavés de Tourcoing au chocolat

Le pavé de #Tourcoing s'invite à la table des commisssaires aux Finances de @AssembleeNat Merci au Ministre @GDarmanin pour cette délicate attention ! La tentation gourmande n'entame en rien notre vigilance pour un bon #PLF2019 @DeputesUDIAGIR pic.twitter.com/DMZ01BLYKs — Vincent Ledoux (@VincentLedoux59) 24 septembre 2018

Respectant une "tradition", le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a apporté ce lundi 24 septembreles oppositions ironisant sur une "tentative" pour les amadouer.Après avoir amené l'an dernier, le ministre, ancien maire de Tourcoing, a proposé aux membres de la commission des Finances des "petits chocolats de Tourcoing qu'on appelle des pavés"."Je suis heureux que les artisans de Tourcoing soient ainsi reconnus, de là où ils sont, ils m'entendent sans doute", a ajouté dans un sourire M. Darmanin,, a déclaré le président de la commission, Éric Woerth (LR), demandant au ministre d'enchaîner sur "des sujets moins doux, moins sucrés" dans le projet de budget.", a glissé M. Darmanin, se saisissant d'un chocolat.A ses côtés, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a lancé: "moi je n'apporte rien, je tiens les finances".Selon le communiste Fabien Roussel dans un tweet, "les ministres peuvent enrober leur budget avec le meilleur chocolat, fusse-t-il de Tourcoing, ça laisse un goût amer: pensions et prestations sociales en baisse, taxes essences maintenues, fonctionnaires en moins.... bref, c'est le budget des riches, An 2".