Coronavirus : Gérald Darmanin souhaite que les salariés prennent leurs congés payés pendant le confinement

"Lorsqu'on peut prendre des jours de congés pour pouvoir refaire vivre notre pays (...) au lendemain de cette crise (...), je pense que ce sera une pierre à l'édifice que chacun doit avoir", a affirmé lundi Gérald Darmanin au micro de Radio Classique "Tout le monde doit faire des efforts, l'Etat en fait. Nous avons demandé aux banques et aux assurances d'en faire (...). Le patronat doit évidemment le faire. Et puis chacun doit pouvoir apporter sa pierre", a-t-il justifié.Le projet de loi d'urgence sanitaire, adopté ce week-end au Parlement, permet aux employeurs d'imposer une semaine de congés payés aux salariés confinés après un accord d'entreprise ou de branche, une mesure critiquée par plusieurs partis d'opposition.Les entreprises pourront également imposer ou modifier de manière unilatérale les dates de RTT ou de jours du compte-épargne temps, en dérogeant au délai fixé par le Code du travail. "Pour sauver des vies humaines, pour pouvoir éviter qu'il y ait 20 ou 25% de chômage dans notre pays à la reconstruction après ce temps de guerre, nous devons chacun faire des efforts", a encore estimé Gérald Darmanin. L'enseigne nordiste Decathlon a déjà fait savoir à ses salariés qu'elle allait leur imposer de prendre des congés et des RTT pendant cette période de confinement."On ne doit pas traverser cette crise contre les salariés, mais avec les salariés. Donc ça doit se faire par le dialogue", a estimé le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, ce lundi sur France info "Si dans des entreprises il y a des gens qui acceptent de prendre plus de congés qu'une semaine, pourquoi pas", a-t-il ajouté.