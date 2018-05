Gérald Darmanin veut se représenter à Tourcoing

Je serais très heureux de défendre mon bilan

"S'occuper de ce qu'on a commencé"

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a déclaré ce lundi 7 sur France Bleu Nord qu'il souhaitait se représenter en tête de liste à Tourcoing, où il est devenu premier adjoint après y avoir été édile, écartant une fois pour toute la perspective d'une candidature à Lille., a-t-il expliqué. "J'en ai déjà un peu parlé avec mon équipe municipale etIl écarte ainsi la perspective de se présenter à Lille, dont il avait déploré le "déclin" dans un interview à la Voix du Nord en décembre et où son nom était prononcé par plusieurs personnalités."Je suis très touché que les gens souhaitent que je me présente dans une très jolie ville", a dit l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. "Mais il y a un contexte plus particulier dans la métropole lilloise, qui consiste d'abord à ce qu'on s'occupe de ce qu'on a commencé, comme moi à Tourcoing.."Dans un sondage IFOP pour la Voix du Nord , publié en décembre, l'actuelle maire socialiste de LilleEn septembre, Gérald Darmanin a cédé son fauteuil de maire de Tourcoing au n°2 de la Ville, Didier Droart,