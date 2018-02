Gérald Darmanin visé par une enquête pour abus de faiblesse

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, déjà visé depuis fin janvier par une enquête pour viol , fait désormais l'objet d'uneaprès la plainte déposée par une femme mardi à Paris.Cette femme a déposé cette plainte contre l'ancien maire de Tourcoing dans un commissariat de la capitale.confiée au 1er district de police judiciaire qui a auditionné la plaignante, a précisé une source judiciaire, confirmant une information de l'hebdomadaire Le Point Selon une source proche de l'enquête la plaignante est une habitante à, où Gérald Darmanin a été maire de 2014 à 2017.et où les faits se seraient produits au cours des années 2015 et 2016."La plaignante a expliqué qu'elle occupait un logement insalubre" explique une source citée par Le Point. "Elle a demandé à être relogée et c'est à ce moment-là que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances" à caractère sexuel au cours des années 2015 et 2016, selon une information du journal confirmée par une source proche du dossier.Le Premier ministre Édouard Philippe a appelé à respecter "" comme "", réaffirmant "la même" position voulant qu'un ministre puisse rester au gouvernement tant qu'il n'est pas mis en examen.