Hospitalisée en Thaïlande dans un état grave, une Nordiste pourrait perdre l'aide de son assurance

© DR

L'assurance lâche

"J'espère qu'un jour elle pourra terminer son rêve : repartir en voyage"

Aider coralie - Leetchi.com Coralie a eu un grave accident en Thaïlande en scooter, elle était la passagère du scooter quand un pick-up s'est brutalement arrêté, la personne qui conduisait le s

Ville de Neuville-en-Ferrain C'est avec une grande émotion que je viens d'être informée par une amie de la famille que Coralie OLONDE, jeune neuvilloise diplômée du Master 1 de Tourisme, a été victime d'un accident de scooter en...

"Je ne me bats pas pour moi,. Mais je peux pas vous faire ça." Voilà près d'une semaine que Coralie Olonde, une Nordiste de 23 ans, est hospitalisée en Thaïlande.Partie découvrir l'Asie pendant une année sabbatique pour parfaire son anglais, l'étudiante en tourisme originaire de Neuville-en-Ferrain a été. Depuis, elle a subi de multiples opérations à Bangkok où elle est toujours dans un état grave."Elle est restée éveillée et consciente très longtemps après l'accident, explique sa mère, Caroline Olonde. Elle ne voulait pas s'endormir sinon".Contactée par l'ambassade de France peu après l'accident de Coralie, la famille prend le premier avion vers la Thaïlande. Sans nouvelle pendant toute la durée du vol, le trajet est interminable."Quand on est arrivés, la première opération venait de se terminer. On ne l'a su qu'après, mais l'hôpital pensait la maintenir en vie", poursuit sa maman.Et Coralie tient bon, soutenue par sa mère, sa soeur et son père qui les a rejoint quelques jours plus tard. Mais ce sont maintenant lesqui rattrapent la famille Nordiste.Alors que la jeune fille doit être transférée dans un autre hôpital pour subir des traitements plus lourds,. Caroline Olonde multiplie alors les appels et les démarches pour que sa fille reçoive l'opération dont elle a besoin.L'assurance acceptera finalement de faire une exception. Mais la famille Nordiste n'est pas pour autant sortie de ces galères. Le plafond de remboursement des soins à l'étranger est bientôt atteint. Il faudraitpour continuer à être indemnisé.Sauf que les médecins sont catégoriques : impossible dans son état de santé. C'est alors qu'Amandine, la soeur de Coralie, décide de lancer une cagnotte en ligne pour venir en aide à sa soeur."J'ai fait ça d'abord pour financer les opérations. Mais j'espère aussi que ça l'aidera à se reconstruire après, explique la jeune fille de 20 ans. Elle a toujours rêvé de voyager et aujourd'hui, on ne sait même pas si elle remarchera. Alors: repartir en voyage".Près degrâce à plus de 600 personnes. La ville de Neuville-en-Ferrain s'est aussi fait l'écho de la situation de la famille.L'argent servira notamment à soigner les séquelles psychologiques de Coralie. Elle a déjà des flashback du moment où son scooter s'engouffre sous le camion. Et une fois sortie de l'hôpital, elle devra s'habituer à"Elle a des fractures au niveau de la hanche, des jambes, du bassin... Ce n'est pas vital donc pour l'instant mais il y a aussi tous les soins esthétiques qu'elle devra suivre en France pour ses cicatrices", reprend la mère.La Nordiste doit encore subir une opération dans les heures à venir pourtouchés dans l'accident. Après cela, elle espère être de retour en France d'ici une semaine.