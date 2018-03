Malaise à Tourcoing après les remerciements du maire aux employés qui n'ont pris aucun congé maladie

C'est ni une maladresse, ni une provocation, loin de là

"Je constate qu’en 2017 vous n’avez eu aucune journée d’absence (...) Cette assiduité mérite d’être soulignée. Je vous remercie très sincèrement pour votre investissement."Cette lettre du maire (LR) de Tourcoing Didier Droart n'a pas été du goût de tout le monde, y compris parmi lesqui ont eu la "chance" de le recevoir. Beaucoup pointent une maladresse."Je considère que ceux qui ne sont pas au travail ne sont pas des mauvais agents pour autant et que ça peut arriver à tout le monde, pour des raisons de santé, de devoir s'absenter" estime Rachel Telliez, délégué UNSA qui juge ce courrier "désobligeant pour ceux qui sont absents"Pour Vincent Gadenne, délégué syndical CGT, "on fait des gens qui sont en arrêt maladie des coupables" alors que "nous on considère qu'ils sont victimes."Côté mairie, pourtant, on se défend de stigmatiser les malades tout en assumant pleinement la lettre. "C'est ni une maladresse, ni une provocation, loin de là." proteste le maire Didier Droart."Quand nous avons pensé envoyer cette lettre, c'était tout simplement parce qu'on voulait remercier effectivement les membres du personnel qui ne sont jamais, jamais absents" ajoute l'élu.Le courrier de la discorde précise que "le taux d'absentéisme au sein de la mairie s'élève". Dans ce pourcentage, combien trouve-t-on réellement d'abus ?