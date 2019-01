“La meilleure chimio c'est de servir Tourcoing” : les derniers mots du maire, Didier Droart, emporté par le cancer

Le dernier témoignage du maire de Tourcoing, Didier Droart, emporté par le cancer

"Le temps que vous consacrez à la maladie, ça vous prend la santé"

Un témoignage "pour l'avenir"

Il a tenu à conserver son fauteuil de maire jusqu'à la fin. Didier Droart, 71 ans, a été emporté par le cancer ce jeudi 24 janvier . Luttant de longue date contre la maladie, il avait été placé en soins palliatifs au début de l'année Et pour lui, Dans un long entretien à Médiacités , en juin 2018, il se confiait sur son rapport à la maladie, à la mort. Sa volonté :, surtout les plus jeunes."Dans les hôpitaux, j'ai vu tellement de choses,… Je me dis que, moi, ce n’est rien, disait-il. C’est plus dur pour eux parce que, malheureusement, leur vie sera écourtée.. J’ai eu la chance d’avoir toujours un bon entourage autour de moi et, franchement, ça me permet sans doute d’être encore en vie aujourd’hui."Fin 2016, le diagnostic tombe pour Didier Droart :. Soigné à l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq pendant un an, il est ensuite contraint de suivre un nouveau traitement à Villejuif, près de Paris."J'y suis allé d’abord un jour par semaine, puis deux jours, trois jours, quatre jours par semaine, répété tous les quinze jours à trois semaines, se rappelait le maire de Tourcoing. En novembre 2017, ils se sont aperçus que ça ne faisait aucun effet (…)."Mais pour lui, pas question considérer la maladie comme une "excuse" à ses absences régulières. L'élu l'annonce d'ailleurs à la presse début 2017 : "Je n’ai jamais rien caché, justifie Didier Droart. Mais. J’en faisais 75."L'élu n'a jamais arrêté de se battre contre la maladie, même s'il confesse y avoir pensé. Sa thérapie, en dehors de la chimio, c'était Tourcoing : ". On pourrait me reprocher de pêcher par égoïsme, mais si je suis resté, c’est parce que j’ai encore envie de continuer tant que je peux."par les associations de la ville, ses proches mais aussi les élus d'opposition. Et au travers de cet entretien aux allures de dernier témoignage,Comprendre son engagement envers sa Ville, comprendre comment il a lutté face au cancer mais aussi laisser un message : "Avant, les gens cachaient leur cancer et ils souffraient dans leur intérieur. Moi je vais presque dire l’inverse :, estimait le maire. Donc ça me fait un bien extraordinaire, et".