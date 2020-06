Menin (B) : un adolescent tourquennois se tue en voiture en fuyant un contrôle de police

Le parquet de Courtrai en Belgique a ouvert une enquête, afin de préciser les circonstances dans lesquelles un jeune Français a perdu la vie, lundi en début de soirée, au volant d'une voiture dans une rue de Menin (B).



Vers 21 heures, alors qu'ils venaient de terminer une opération de contrôle de vitesse, des policiers circulant à bord d'un véhicule banalisé ont été dépassés par une voiture immatriculée en France, qui roulait "très très vite, à plus de 100 km/h au lieu des 50 autorisés à cet endroit", précise le parquet de Courtrai.

16 ans

Les fonctionnaires ont alors entrepris de suivre le chauffard, qui a perdu le contrôle de sa voiture et s'est encastré sous un camion en stationnement.



Le conducteur est mort sur le coup. "On ne pouvait pas l'identifier, et grâce à son téléphone on a appelé sa maman en France", indique la même source. Enzy B. était originaire de Tourcoing et venait de fêter ses 16 ans le 31 mai dernier.



"Nous devons travailler à savoir ce qu'il faisait en Belgique", en dépit des interdictions toujours en vigueur de franchir la frontière franco-belge. "Le véhicule appartient à une firme louche, il roulait peut-être pour quelqu'un", ajoute le parquet de Courtrai.



A ce stade, rien de particulier n'a été découvert dans le véhicule.