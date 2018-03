Municipales 2020 : Gérald Darmanin préférerait être candidat à Tourcoing plutôt qu'à Lille

J'ai envie d'être de nouveau (...) candidat à Tourcoing

Gérald Darmanin sera-t-il candidat aux élections municipales ? Et s'il l'est, le sera-t-il à Lille ou à Tourcoing ? Voilà plusieurs mois déjà qu'on lui pose la question sur cette possible ambition, que les accusations de viol et d'abus de faiblesse ont récemment mis à mal.Jeudi soir, sur le plateau de l'Émission politique où il était le principal invité, Nathalie Saint-Cricq a terminé l'émission en l'interrogeant sur de possibles ambitions municipales à Lille."On dit qu'Emmanuel Macron aimerait bien que vous partiez à l'assaut de ce bastion" lui demande la chef du service politique de France 2.mais je passe beaucoup de temps dans ma ville de Tourcoing," décrète alors le ministre de l'Action et des comptes Publics.Alors que la journaliste revient à la charge, l'ancien maire de Tourcoing répond : "J'ai envie d'être de nouveau, si le président de la République me le permet et si l'équipe municipale le souhaite,."Au cours de l'émission, le ministre a également dit "" en raison des accusations dont il fait l'objet. "Je respecte les paroles des plaignantes, je respecte la présomption d’innocence aussi. Les calomnies sur la place publique gâchent le magnifique moment de libération de la parole des femmes" a-t-il dit, tout en rejetant ces accusations.