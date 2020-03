Municipales à Tourcoing : suivez le débat entre les cinq principaux candidats

En direct sur France 3 Nord Pas-de-Calais

Qui sont les candidats à débattre ?

Gérald Darmanin , élu sous l'étiquette LR en 2014 avant de céder les rennes en 2017 pour devenir ministre de l'Action et des Comptes publics. Aujourd'hui investi par LREM, il conduit la liste de droite "Le choix de Tourcoing".

, élu sous l'étiquette LR en 2014 avant de céder les rennes en 2017 pour devenir ministre de l'Action et des Comptes publics. Aujourd'hui investi par LREM, il conduit la liste de droite "Le choix de Tourcoing". Franck Talpaert , candidat DVG à la tête de la liste "Ambition commune", soutenue par le PS.

, candidat DVG à la tête de la liste "Ambition commune", soutenue par le PS. Rémi Meurin , candidat RN à la tête de la liste "Unis pour Tourcoing".

, candidat RN à la tête de la liste "Unis pour Tourcoing". Maurice Devloo , candidat à la tête de la liste "Tourcoing solidaire et engagée", réunissant Générations, Ensembles, LFI et le PC.

, candidat à la tête de la liste "Tourcoing solidaire et engagée", réunissant Générations, Ensembles, LFI et le PC. Katy Vuylsteker, candidate (EELV) à la tête de la liste "Tourcoing Vert Demain".

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Quels sont les enjeux à Tourcoing ?

Élections municipales : quels sont les enjeux à Tourcoing ?

Qui dirigera Tourcoing (Nord) et ses 97 000 habitants pour les cinq ans à venir ? À l'approche des élections municipales, prévues le 15 et 22 mars, nous accueillons sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais, un débat entre les cinq principaux candidats.Il sera diffusé ce mercredi 4 mars à 21H sur l'antenne régionale.Chaque candidat est invité à ramener une photo de Tourcoing, censée incarner sa vision de la ville.Parmi les thématiques abordées, l'attractivité et l'emploi ouvrira le débat. Avec un taux de vacance de commerces entre 30% et 35% en centre-ville, l'enjeu est de taille pour Tourcoing.L'autre préoccupation des électeurs est la sécurité. La ville compte 61 policier municipaux, mais en faudrait-il davantage ?Le cadre de vie, et surtout l'environnement sera également abordée, à travers les espaces verts et leur nombre idéal en ville.