Neuville-en-Ferrain : deux Néerlandais interpellés avec plusieurs kilos de drogues de synthèse

Deux saisies en un mois

15 kg de kétamine en juin

Deux ressortissants néerlandais ont été arrêtés en possession d'une dizaine de kilogrammes de drogues de synthèse chacun, dissimulés dans des cadres photos, des thermos et des tubes de Biafine conditionnés dans des colis postaux, a indiqué jeudi le parquet de Lille.Lors d'un contrôle le 19 août 2020 sur l'autoroute A22 près de la frontière belge, les douaniers ont découvert dans un véhicule 9,8 kg de kétamine dans 10 cadres photos empaquetés pour être envoyés par la Poste, rapporte le parquet dans un communiqué.Le conducteur, un ressortissant néerlandais de 49 ans, seul à bord, a été placé en retenue douanière puis en garde à vue. Placé en détention provisoire, il sera jugé le 25 septembre.Le 3 juillet, un autre ressortissant néerlandais, âgé d'une soixantaine d'années, avait été intercepté sur l'A22 à Neuville-en-Ferrain, près de Tourcoing (Nord). À bord de son véhicule, les douaniers ont découvert 6 kg de MDMA et 2 kg d'ecstasy dissimulés dans des thermos et des tubes de Biafine, conditionnés dans des colis prêts à l'envoi.Il a été condamné le 19 août à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 10 ans d'interdiction de territoire français et une amende douanière de 357.260 euros.Au cours du mois de juin, "selon le même mode opératoire, 15 kg de kétamine ont été saisis par les douanes", ajoute le parquet. Une enquête, confiée à la DIPJ de Lille, est en cours.