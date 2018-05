Le Nordiste Richard Alexandre champion d'Europe de karaoké !

You raise me up...final

Il l'a fait !, originaire de, vient d'être désignéà l'Euroké, concours organisé cette année en Crète. Son interpetation de "", en finale du concours, a su conquérir le jury.





Un accomplissement pour ce chanteur pré-selectionné au Singing Studio de Lille, lors des castings nationaux. D'autant plus que rien ne le prédestinait à arriver si loin. "On m'a inscrit par surprise; quand je suis arrivé au Singing Studio, je ne savais même pas pourquoi on m'y emmenait !", nous expliquait avant de partir le crooner.





Direction les championnats du monde



Grâce à cette victoire, Richard remporte le droit de participer aux championnats du monde de karaoké, qui se tiendront cette année... à Paris ! L'an dernier, c'est une autre Nordiste, Marina Trinel, qui y avait représenté la France avec brio.



A noter les belles prestations de Kaina, qui représentait elle aussi la France à l'Euroké. La jeune femme est parvenue à se hisser jusqu'en demi-finale.