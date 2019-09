“Les Petits Meurtres d'Agatha Christie” : un nouvel épisode inédit tourné à Froyennes (Belgique) diffusé ce vendredi

Extrait de "Rendez-Vous avec la Mort" ("Les Petits Meurtres d'Agatha Christie")

Le château de Beauregard où a été tourné "Rendez-vous avec la Mort", le nouvel épisode des "Petits Meurtres d'Agatha Christie". / © JPCUVELIER / WIKICOMMONS

"Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" se portent toujours aussi bien sur France 2 ! Les épisodes des deux dernières semaines, "Ding Dingue Dong" et "L'Heure Zéro" , ont chacun attiré 4,5 millions de téléspectateurs. Vendredi, à partir de 21h05, ce public fidèle aura droit à une dernière enquête inédite du commissaire Laurence, Alice Avril et Marlène Leroix : "Rendez-vous avec la Mort".Ce nouvel épisode est adapté du roman du même nom publié par Agatha Christie en 1938. Mais là où l'oeuvre originale, mettant en scène le fameux Hercule Poirot, se déroule à Jérusalem et en Jordanie, les producteurs de la série l'ont transposé, une fois encore, dans le Nord, dans les années 1960. Les scènes ont été filmées comme d'habitude à Tourcoing, mais aussi en Belgique, à Froyennes, près de Tournai.L'équipe de tournage a notamment investi le somptueux château de Beauregard, bâti à la fin du XVIIIe siècle, transformé pour l'occasion en "Hôtel du Nord".L’intrigue se déroule dans cet hôtel de luxe quelque peu défraîchi. Une domestique y est retrouvée assassinée et la propriétaire (Mireille Herbstmeyer) est la principale suspecte.Mais cette une femme revêche, autoritaire et cruelle avec sa famille, en pince aussi pour le commissaire Laurence (Samuel Labarthe), dont elle aimerait faire son nouvel époux.Si "Rendez-vous avec la Mort" est le dernier épisode inédit diffusé cette année, France Télévisions a passé de quatre nouvelles enquêtes, actuellement en cours d'écriture.