Picasso au MUba de Tourcoing : pourquoi c'est une exposition-événement

1. Une expo sur les illustrations de Picasso : une première

Au MUba, une des salles de l'expo "Picasso illustrateur" / © FRANCE 3

Picasso Pablo, Le Poussin, mai 1907 juillet 1907, Bois de fil (bois fruitier) gravé au ciseau. Épreuve sur papier vélin de récupération, tirée à la gouache en bleu, rouge et vert, par l’artiste, 19,8 x 13,4 cm 16,5 x 7,7 cm (hors marge), MP316

2. Certaines illustrations sont inédites

Picasso Pablo (d’après) La Colombe 09 janvier 1949 Lavis sur zinc. Épreuve d’artiste sur papier vélin d’Arches filigrané « ARCHES », tirée par Mourlot, annotée au revers « 1/6 » 56,7 x 76,2 cm 54,5 x 69,6 cm (hors marge) Inv. MP3414



3. Des illustrations pour mieux comprendre Picasso

Montrer l’intérêt de Pablo Picasso pour le texte et son rapport à l’image.

Montrer que Picasso dépasse le simple cadre de l’illustration et que son rapport à l’image, notamment imprimée, intègre son œuvre tout entière.

Montrer que l’œuvre « illustrée de Picasso» développe une créativité de formes.

Anonyme (Picasso Pablo (d’après)) Affiche Amnistia 1959 Lithographie en couleurs, éditée par le Comité national d’aide aux victimes du Franquisme 75 x 51,5 cm Inv. MP1992-26

Infos pratiques Horaires d'ouverture du MUba

Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 11h à 17h45

Le samedi et dimanche: de 13h à 18h45

Fermé le mardi et les jours fériés

Ouverture exceptionnelle les 1er et 11 novembre.

Nocturnes de 18h à 20h45 les vendredis 25 octobre, 15 novembre, 22 novembre, 6 décembre et 10 janvier Tarifs

Tarif plein: 8 €,

Tarif réduit: 5.50 €

Tourquennois: 1 €

Gratuité sous conditions

Une expo Picasso à Tourcoing ? Suffisamment rare et précieux pour ne pas la manquer. Jusqu'au 13 janvier 2020, le MUba de Tourcoing propose une immersion dans l'intimité du peintre espagnol à travers plusieurs décennies d'illustrations. Un événement.Jamais une expo Picasso n'avait choisi ce thème. Il n'est pas question ici de peinture mais bien de desssin. D'illustrations d'oeuvres artistiques : romans, textes... Mais aussi d'affiches."Picasso est tellement divers, tellement pluriel, tellement extraordinaire qu'on n'a jamais fini avec lui, explique Johan Popelard, commissaire de l’exposition. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir chez Picasso. C'est l'un des plaisirs, l'un des enjeux, l'un des défis de cette exposition."Picasso a illustré près de cinquante livres entre 1905 et 1973 et contribué à une centaine d’ouvrages par une gravure en frontispice.Pour la plupart issues de la collection du musée Picasso parisien, l'exposition propose de découvrir 200 oeuvres (de 1907 à 1968). Estampes, dessins, gravures… Le Musée conserve "un nombre important de dessins, « gribouillages », « retouches » de l’artiste sur des supports divers notamment les magazines Vogue ou Life." Certaines des illustrations, parfois fragiles, n'ont jamais été exposées.Picasso était aussi poète et a écrit environ 300 textes dont les manuscrits sont au musée Picasso. Il a créé des livres à partir de ses poèmes.Au MUba, l'exposition s'organise "autour de chefs-d’œuvre majeurs, de documents d’archives, mis en perspective par des films, animations multimédia, des extraits sonores". Un parcours à la fois chronologique et thématique.André Villers, Balzac, Prévert, Eluard... Tous ces auteurs ont eu la chance de voir leur oeuvre illustrée par Picasso. Les dessins qui résultent de ces collaborations disent beaucoup du peintre espagnol."L'illustration c'est aussi des collaborations avec des poètes, des éditeurs, des photographes, explique Christelle Manfredi, co-commissaire de l'exposition. Souvent, elles sont liées à des amitiés. Et donc, on rentre dans l'intime, de ce qui meut Picasso dans sa création... Il ne cessera tout au long de sa vie de travailler le rapport entre le texte et l'image."L'exposition s'est fixé comme objectif de faire découvrir Picasso sous des angles nouveaux :A noter qu'actuellement, quatre expositions autour de l’œuvre de Picasso sont proposées en France : « Tableaux magique » au musée Picasso-Paris, « Imagine Picasso » à Lyon et « Au cœur des ténèbres à Grenoble », « La caisse à remords, Picasso graveur » à Belfort.