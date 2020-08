Samedi, Gérald Darmanin va se marier puis démissionner de son mandat de maire de Tourcoing

Être ministre de l’Intérieur, c’est être ministre à temps plein. Mais mon cœur reste à Tourcoing : je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai Maire dès ma mission nationale terminée. #Tourcoing — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

Le ministre de l’Interieur va se marier ce week-end https://t.co/x26q3yhYP4 — Closer (@closerfr) August 24, 2020

C'était annoncé, officiel mais on ne connaissait pas encore la date. ce sera samedi. Gérald Darmanin ne sera plus maire de Tourcoing. "Etre ministre de l'Intérieur, c'est être ministre à temps plein. Mais mon coeur reste à Tourcoing: je suis toujours élu de notre ville et je redeviendrai maire dès ma mission nationale terminée. #Tourcoing", a écrit sur Twitter M. Darmanin.Sa démission sera remise samedi après la célébration de son mariage en secondes noces en mairie, a précisé son entourage, confirmant une information du magazine Closer. Il va épouser sa compagne, une Nordiste de 33 ans, actuellement directrice conseil chez Havas Paris.Son successeur sera élu lors d'un conseil municipal en septembre, dont la date exacte n'est pas encore fixée, selon la même source. M. Darmanin continuera à siéger au conseil municipal et le choix du futur maire n'est pas encore arrêté, a-t-on précisé.Gérald Darmanin, réélu haut avec 60,9 % des voix au premier tour des élections municipales le 15 mars, sur fond d'abstention record, avait indiqué fin juillet que le futur maire de Tourcoing serait connu "fin août", après avoir initialement émis le souhait d'une nomination à "fin juillet". Selon son cabinet interrogé fin juillet, ce report d'un mois était dû à des "réunions annulées par deux fois" en raison "d'urgences", notamment en rapport avec l'incendiede la cathédrale de Nantes, sans autre commentaire.Selon la jurisprudence instaurée par Lionel Jospin en 1997, un ministre ne peut pas diriger un exécutif local. Certes, il s'agit d'une règle non-écrite -qui asouffert des exceptions, à gauche comme à droite (Le Drian, Sarkozy...)- mais l'ex-Premier ministre Edouard Philippe l'avait sanctuarisée en septembre 2019. M. Darmanin avait de nouveau ceint l'écharpe tricolore le 23 mai, retrouvant un siège occupé entre mars 2014, quand le jeune élu alorsestampillé UMP avait ravi la ville au PS, et septembre 2017.A son entrée au gouvernement en 2017, le ministre, désormais LREM, avait attendu quatre mois avant de céder son fauteuil à un fidèle et de devenir premier adjoint. "Si je suis tête de liste, c'est pour être maire" de Tourcoing, déclarait-il toutefois fin janvier dans La Voix du Nord.