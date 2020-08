Tourcoing : appel à témoins suite à la disparition inquiétante d'une jeune femme

Appel à témoins

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Katarina LORTHIOIR, 26 ans, 1m50 disparue le 26 août 2020 (et non le 16) vers 13h à #Tourcoing (#Nord).

Si vous avez des informations, contactez les policiers au 03 59 71 11 05 ou 11 11 (HB) ou au 03 59 71 10 70 (24h/24) pic.twitter.com/e2bFQPs5AS — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) August 31, 2020

La sûreté urbaine du commissariat de police de Tourcoing a été saisie d'une enquête pour la disparition jugée inquiétante de Katarina Lorthioir, 26 ans.La jeune femme, qui réside en colocation à Tourcoing, n'a plus donné signe de vie depuis le 26 août dernier, jour de son anniversaire, après avoir travaillé. Elle ne s'est plus présentée depuis chez son employeur.Son père a signalé sa disparition le lendemain aux services de police. Selon son entourage, il n'y a pas de raison évidente à cette disparition.Son téléphone est éteint, elle n'a pas de moyen de transport, aucun mouvement n'a eu lieu sur son compte bancaire.Un appel à témoins est donc lancé pour retrouver la Tourquennoise qui mesure 1m50, a les yeux marrons et des cheveux blonds mi-longs. Elle porte également un piercing et des tatouages.Si vous avez des informations,