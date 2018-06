Tourcoing : attaqué pour sa recette devant une banque, un commerçant fait fuir ses agresseurs

Il est environ 10 heures mardi matin, lorsqu'un commerçant tourquennois s'apprête à déposer sa recette à la Caisse d'Epargne de la rue du Brun-Pain. Arrivé devant l'établissement, l'homme est attaqué par deux individus cagoulés et armés d'une bombe à gaz lacrymogène.



S'ensuit un échange de coups entre la victime et les agresseurs. Ces derniers sont finalement contraints de prendre la fuite à bord d'un véhicule conduit par un complice. Durant l'altercation, le commerçant était parvenu à jeter sa recette dans le SAS de la banque.



Les malfaiteurs, qui sont donc repartis bredouilles, ont plus tard abandonné et incendié leur véhicule en Belgique.