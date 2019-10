Tourcoing : Booking.com renforce son ancrage avec un nouveau “centre de service clientèle”

Avec pour objectif de dépasser les 800 salariés d’ici mi-2020, le site de @bookingcom de #Tourcoing deviendra le plus grand service client d’Europe.

26 des 43 langues gérées par Booking

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

17 000 employés dans le monde

Le géant de la réservation d'hôtels en ligne Booking.com a inauguré vendredi, en présence des ministres Gérald Darmanin et Jean-Yves Le Drian, son nouveau "centre européen de service clientèle", qui doit employer à terme 850 personnes à Tourcoing, renforçant son ancrage en France.Implanté depuis 2011 dans la métropole lilloise, avec au départ 75 collaborateurs, l'entreprise néerlandaise a bénéficié d'une "croissance forte" et développé son site tourquennois jusqu'à "doubler ses effectifs en 2019 et arriver en juillet à 750 collaborateurs", ce qui l'a emmené à déménager, a expliqué à l'AFP Leslie Dickinson, directeur du centre de service clients de Tourcoing.Le nouveau bâtiment de 6.200 m² "doit permettre d'accueillir encore une centaine de personnes pour parvenir à 850 d'ici fin 2020". Il deviendra ainsi "l'un des plus grands" des 20 centres de service clients de Booking.com dans le monde "et le plus important en Europe", a assuré M. Dickinson.Chargés de clientèle, data scientists, responsables commerciaux, les employés y répondent "à des particuliers ou professionnels" dans "26 des 43 langues dans lesquelles opère Booking"."Tourcoing est une ville attractive, au coeur de l'Europe, à deux heures et demie en train de notre siège d'Amsterdam et dans un bassin d'emploi assez international", a expliqué M. Dickinson."Nous sommes très heureux de pouvoir inaugurer" ce site, "symbole du renouveau d'une ville qui a connu les années précédentes beaucoup de difficultés d'emploi, et aujourd'hui retrouve le chemin de la prospérité !", s'est réjoui devant la presse le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin."Cela révèle que l'attractivité de la France est au rendez-vous, puisque Booking au moment de son extension (...) a refait le choix de Tourcoing", a aussi estimé le ministre des Affaires étrangères, chargé du tourisme, Jean-Yves Le Drian. "C'est une nouvelle donne du tourisme, puisque nous sommes là dans le tourisme à la demande, l'identification, la personnalisation", a-t-il poursuivi."Le tourisme doit se répandre partout, irriguer le territoire", a-t-il encore plaidé, espérant que la France puisse bientôt "atteindre 100 millions de visiteurs internationaux par an", après les 90 millions de 2019.Créée en 1996, Booking.com emploie aujourd'hui "17.000 personnes dans le monde", opérant dans "143.000 destinations", a précisé Vanessa Heydorff, directrice générale pour la France, l'Espagne et le Portugal.