Tourcoing : des centaines de voitures bénies au pèlerinage de Saint-Christophe

© Jean-Marc Vasco / France 3

. Des centaines de voitures ont été bénies mercredi soir sur le parvis de l'église Saint-Christophe de Tourcoing. Des récentes et des anciennes, des modèles de collection et d'autres qui sortent moins du lot.Festif, l'événement est aussi solidement ancré dans la vie tourquennoise.- que les Amis de Tourcoing et du Carillon organise cette " Bénédiction des voyageurs " le dernier mercredi de juin devant l'église Saint-Christophe, patron des voyageurs. Une messe automobile qui rassemblait déjà un millier de voitures à ses débuts.Ce qui n'a pas empêché pas cette 80bénédiction de faire venir du monde. La foule était massée sur le parvis pour voir défiler les voitures antiques comme les motos et la camionnettes,, sous un soleil radieux.