Tourcoing - Darmanin : l'exécutif “exclut” d'autoriser un cumul maire-ministre

"C'est exclu, conformément à la doctrine établie depuis le début du quinquennat", a-t-on déclaré au palais présidentiel. Après le décès de son successeur à la mairie de Tourcoing, le LR Didier Droart, Gérald Darmanin envisage de quitter le gouvernement pour reprendre les rênes de la deuxième ville du département du Nord, qu'il avait ravie à la gauche lors des municipales de 2014. Un nouveau maire doit être élu jeudi.



Le ministre, passé de LR à LREM à l'occasion de son ralliement à Emmanuel Macron en mai 2017, doit faire connaître sa décision "en début de semaine prochaine, avant le conseil municipal qui élira le maire", a-t-il déclaré mercredi soir sur BFMTV.

Pas illégal

Plusieurs médias avaient évoqué ces derniers jours l'hypothèse d'un cumul ministre-maire pour M. Darmanin. Une exception que le ministre n'a lui-même toutefois pas demandé, selon un conseiller de l'exécutif.



Le non cumul d'une fonction de ministre avec celle de maire ou de président d'un exécutif local n'est pas une obligation légale et ne figure pas dans la loi sur le cumul des mandats. "Rien n'empêche aujourd'hui un ministre d'être maire dans la loi", avait ainsi rappelé jeudi le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.



François Hollande avait par exemple fait une exception pour Jean-Yves Le Drian, qui avait cumulé de 2015 à 2017 les fonctions de ministre de la Défense et de président de la région Bretagne.