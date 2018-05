Tourcoing : deux blessés à l'arme blanche, dont un grave après une rixe devant une enseigne de tacos

Deux hommes de 28 et 30 ans ont été blessés à l'arme blanche après une altercation impliquant une dizaine de personnes devant une enseigne de restauration rapide lundi soir vers 19 heures, rue Saint-Jacques dans le centre de Tourcoing, devant l'enseigne "Tacos & Co"



L'un était blessé au visage, l'autre à l'avant-bras. Tous les deux ont été transportés au Centre hospitalier de Tourcoing. Le plus jeune des deux était dans un état plus sévère et avait perdu beaucoup de sang, mais ses jours ne sont pas en danger.



On ignore les circonstances exactes de la rixe et les deux victimes, qui n'ont pas souhaité porter plainte, n'ont pas été loquaces. L'auteur des coups n'a pas été identifié.