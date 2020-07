Tourcoing : deux enfants de 11 et 12 ans arrêtés en flagrant délit de cambriolage

Vol de bijoux

Deux cambrioleurs en culotte courte ont été interpellés par la police, mardi 21 juillet en fin d'après-midi à Tourcoing.C'est suite à un appel 17 police-secours qu'une patrouille s'est rendue allée Bernard Palissy, où un vol par effraction commis par deux individus était signalé.L'arrivée sur place des forces de l'ordre a mis en fuite les deux individus, qui ont pu être rattrapés et interpellés quelques rues plus loin, rapporte la direction départementale de la sécurité publique.Sur eux, ont été trouvés des bijoux dérobés dans l'habitation visitée et du matériel d'effraction.Âgés de 11 et 12 ans, ils ont été emmenés au commissariat pour y être placés en garde à vue.