Tourcoing : une école hôtelière ouvre un restaurant éphémère semi-gastronomique

Manger semi-gastronomique pour pas cher, c'est possible à Tourcoing pour 16.50 euros entrée/plat/dessert et 12.50 euros entrée/plat ou plat/dessert. Du 6 mai au 28 juin, tous les midis de la semaine, 17 élèves de l'école hôtelière vont s'entraîner grandeur nature, avec 50 clients, dans leur restaurant-école renommé "Le saisonnier". Les étudiants de l'ESH ont conçu ce restaurant de A à Z. La thématique du circuit court a été choisi par leurs soins, avec la volonté de travailler des produits locaux, AOC voire bio. Ils ont créé la décoration, plus champêtre, le logo..Ces élèves de mise à niveau BTS hôtellerie/restauration, sont les premiers à pouvoir transformer leur restaurant-école pour un projet comme celui-là. "On leur laisse les clés du restaurant-école, pour deux mois", explique le professeur de cuisine Gaëtan Devilder, qui chapeaute le projet. Un concept qui sera renouvellé avec la promo de l'année prochaine.Les élèves ont eux-même démarcher les producteurs. "Ils travaillent de beaux produits, des fermes environnantes", (ferme du vinageà roncq, ferme du Tilleul, dans les Flandres...).Ce jeudi, ils inaugurent le restaurant avec leurs professeurs. Au menu, des bouhées que l'on pourra retrouver en plat complet : "du magret de canard miel AOC gingembre, des croquette de carré du vinage, un gaspacho de légumes de saison, du poulet à l'escabèche...".Si vous voulez déguster leurs spécialités, la réservation est obligatoire.