Un adolescent a été hospitalisé dans un état grave ce mardi après avoir traversé le toit d'un bâtiment désaffecté de Tourcoing et fait une chute de quatre mètres.



L'accident s'est produit vers 14h30, rue du Chevalier Bayart dans des circonstances encore floues. Le garçon, âgé de 12 ans a traversé la toiture en fibrociment, un matériau "relativement fragile" selon les pompiers du Nord. On ignore s'il était monté seul sur le toit ou accompagné d'amis.



Il a aussitôt été pris en charge et transporté par le SMUR de Roubaix au déchocage du Centre hospitalier de Lille.