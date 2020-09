Tourcoing : Gérald Darmanin choisit Doriane Becue pour le remplacer à la mairie

À ce sujet, la rédaction vous recommande Gérald Darmanin se marie à Tourcoing avant de quitter son fauteuil de maire

M. Darmanin, dont la démission a été acceptée par le préfet le 3 septembre, va devenir "simple conseiller municipal", a indiqué son entourage, confirmant une information de La Voix du Nord.La date du conseil municipal extraordinaire qui doit élire courant septembre son successeur devait être fixée dans la journée.Le ministre de l'Intérieur a décidé avec la majorité municipale de confier le poste de maire à Doriane Becue, infirmière de 34 ans, actuellement adjointe chargée des affaires sociales et vice-présidente du Conseil départemental du Nord chargée de l'insertion et du retour à l'emploi.Mme Becue figurait en deuxième place sur la liste conduite par M. Darmanin pour les élections municipales.Alors ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Darmanin avait déclaré fin janvier dans La Voix du Nord, "si je suis tête de liste, c'est pour être maire" de Tourcoing.Le ministre était redevenu maire le 23 mai, retrouvant un siège occupé entre mars 2014, quand le jeune élu alors estampillé UMP avait ravi la ville au PS, et septembre 2017.A son entrée au gouvernement en 2017, le ministre, désormais LREM, avait attendu quatre mois avant de céder son fauteuil à un fidèle et de devenir, alors, premier adjoint.Selon la jurisprudence instaurée par Lionel Jospin en 1997, un ministre ne peut pas diriger un exécutif local. Certes, il s'agit d'une règle non-écrite -- qui a souffert des exceptions (Le Drian, Sarkozy...) -- mais l'ex-Premier ministre Edouard Philippe l'avait sanctuarisée en septembre 2019.Nommé ministre de l'Intérieur début juillet, M. Darmanin est visé par une plainte pour viol et sa nomination a suscité la colère des féministes.Classée sans suite dans un premier temps, la procédure a été récemment relancée par la cour d'appel de Paris qui a demandé début juin de nouvelles investigations.