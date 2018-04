Tourcoing : Gérald Darmanin demande à la MEL d'aligner les horaires des métros sur ceux des OuiGo

Gerald Darmanin LA VILLE DE TOURCOING EST FAVORABLE A L'HARMONISATION DES HORAIRES DES TRAINS OUIGO ET DE LA LIGNE 2 DU METRO: L'arrivée, en décembre 2015, de l'offre OUIGO en gare de Tourcoing a engendré une...

Un ministre peut-il faire changer les horaires de transports en commun d'une grande métropole ? Sur sa page Facebook , vendredi, le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin a indiqué que la ville de Tourcoing interpellait la MEL (dont il est toujours vice-président ) pour adapter les horaires de ses métros à ceux des trains OuiGo.Comme l'indique dans un long message l'ancien maire et actuel premier adjoint de Tourcoing : "la liaison OUIGO Tourcoing-Marseille, dont le départ s’effectue à, oblige les voyageurs à arriver en gare de Tourcoing àpour effectuer les opérations de contrôle. Toutefois, force est de constater que ces derniers ne peuvent utiliser les transports en commun dans la mesure où le métro est ouvert à partir deau grand public depuis Lille.""La Ville de Tourcoing a demandé à la Métropole Européenne de Lille et à son Président Damien Castelain de solutionner dans les plus brefs délais ce dysfonctionnement" ajoute-t-il encore.Pour un ministre, Gérald Darmanin s'intéresse encore de très très à la ville dont il a été le maire. Une façon de préparer les prochaines élections municipales ?