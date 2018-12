Tourcoing : Gérald Darmanin pose avec “Cocotte” la perruche, pour inciter à l'adoption d'animaux

.@GDarmanin Merci de soutenir l'adoption et pour votre appel à visiter les refuges de #laSPA pour le #NoëlDesAnimaux ! 😃 — La SPA France (@SPA_Officiel) 9 décembre 2018

.@GDarmanin Merci de soutenir l'adoption et pour votre appel à visiter les refuges de #laSPA pour le #NoëlDesAnimaux ! 😃 — La SPA France (@SPA_Officiel) 9 décembre 2018

Une perruche sur l'épaule,se filme en selfie et s'adresse à la caméra : "Il faut venir adopter les animaux pour aider la SPA. (...) Hein Cocotte, c'est vrai ? Hein ? Hein ?"Scène surprenante filmée ce dimanche 9 décembre au "" organisé par la. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a publié cette vidéo sur Twitter avec ce commentaire : "Pour #noel2018, n’oubliez pas les animaux qui attendent une famille d’accueil ! Rendez-vous salle Baratte dans le quartier de la Croix Rouge à #Tourcoing pour le #NoelDesAnimaux de #laSPA !"Laa remercié le ministre de son message : "Merci de soutenir l'adoption et pour votre appel à visiter les refuges de #laSPA pour le #NoëlDesAnimaux".La vidéo a évidemment fait réagir : près de 500 commentaires. Souvent négatifs. Notamment à cause du contexte de la crise des