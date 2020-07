Tourcoing : Gérald Darmanin va démissionner de son mandat de maire

Prochain conseil municipal le 18 juillet

Gérald Darmanin: "Il y a toujours un ennemi de l’intérieur que nous combattons chaque jour" https://t.co/O7i8k1UJam pic.twitter.com/X4378K6Mad — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 12, 2020

C'est la fin d'un faux suspense. Le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de maire de Tourcoing le 14 juillet."Je suis conscient que ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'être présent 24 heures sur 24 et disponible. Je mentirais aux Français si je leur disais que j'étais capable de faire les deux", répond le ministre dans une interview à Nice-Matin.quand on lui suggère que "rendre son écharpe de maire" doit "être un déchirement pour lui".Il précise qu'il aura "l'occasion le 14 juillet, après avoir assisté aux cérémonies de la Fête nationale à Paris, de rencontrer (son) équipe municipale" pour lui faire part de sa décision. Le prochain conseil municipal de Tourcoing est prévu le 18 juillet.S'il n'est pas interdit par la loi de cumuler un poste de dirigeant d'exécutif local avec une fonction de ministre, il est convenu depuis 1997 que cela ne peutpas être le cas. L'ex-Premier ministre Edouard Philippe a en outre sanctuarisé cette règle non écrite en septembre 2019.Gérald Darmanin a souvent laissé planer le doute pendant la campagne des municipales sur cette question du cumul maire-ministre . "Je ne présume pas du choix des électeurs et je ne présume pas non plus du choix du président de la République", se défendait-il en février dernier. "Si je me présente au suffrage des électeurs en étant tête de liste, c'est pour être maire", disait-il également. Il ne le sera bientôt plus.