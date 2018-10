Tourcoing : un homme arrive ensanglanté aux urgences, couteau à la ceinture

Il était 2h20, dans la nuit du mardi 9 octobre, lorsqu'un individu "excité et au visage ensanglanté" s'est présenté aux urgences du centre hospitalier Dron de Tourcoing, selon la police.



L'homme, qui demandait à être hospitalisé en psychiatrie, s'est énervé sur une porte, avant de quitter les lieux. Mais il est revenu une heure plus tard, armé d'un couteau à la ceinture.



Heureusement, des policiers qui étaient présents dans l'établissement pour assurer l'escorte d'un détenu ont pu intervenir et se rendre rapidement dans le service des urgences. Ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour maîtriser l'individu.



Ce dernier, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue.