Un produit hautement toxique

La guerre contre les capsules de protoxyde d'azote n'est pas prête de s'arrêter. Après Wattrelos et La Madeleine , c'est au tour de Neuville-en-Ferrain et de Roncq de prendre des mesures pour interdire la vente de ce gaz hilarant, particulièrement prisé par les jeunes. La ville de Tourcoing a même décidé de l'interdire à tout le monde.Initialement, les capsules de protoxyde d’azote sont utilisées en cuisine pour les bombes de chantilly. Certains jeunes lui ont trouvé une utilité plus récréative : inhalé à l'aide de ballons de baudruche, le produit a des capacités hilarantes. Pourtant, de nombreux médecins tirent la sonnette d'alarme : ce produit est toxique, et utilisé à haute fréquence, peut être mortel.