Tourcoing : le maire Didier Droart est décédé

Hommages politiques

Tourcoing est en deuil : Didier Droart est décédé ce matin. https://t.co/lCRRBze9RV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 24 janvier 2019

Profonde tristesse à l’annonce du décès de Didier Droart. @TourcoingVille perd aujourd’hui un homme au grand cœur, un maire viscéralement amoureux de sa ville et des Tourquennois, un gaulliste convaincu. Toutes mes condoléances à ses proches et à la ville de Tourcoing. pic.twitter.com/Y3fcyKzUz0 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 24 janvier 2019

Peiné d’apprendre le décès de Didier Droart, Maire de #Tourcoing. Respect pour son engagement au service des habitants. Un Maire courage plein de passion et d’abnégation. Pensées pour sa famille et ses proches. — Frédéric Leturque 🇪🇺🇫🇷 (@FLeturque) 24 janvier 2019

, a annoncé la ville dans un communiqué de presse signé par l'ancien maire et ministre Gérald Darmanin.et a assumé jusqu’au bout ses responsabilités d’élu" peut-on lire.Un hommage est prévu dans les prochains jours. Le hall de l'Hôtel de Ville sera ouvert aux habitants qui voudraient lui rendre hommage, à partir de samedi 26 à 9h et jusqu'à dimanche 27 à 16h.Né à Tourcoing, Didier Droart, qui possédaitétait. Il a été entre 1995 et 2015 conseiller municipal d'opposition à la gauche qui détenait Tourcoing.Ancien premier adjoint de Gérald Darmanin, il lui avait succédé en septembre 2017 à son prédécesseu r après que ce dernier est devenu ministre de l'Action et des Comptes publics.il avait été placé en soins palliatifs au début de l'année, rappelait La Voix du Nord De son prédécesseur Gérald Darmanin au président de la région Xavier Bertrand, des hommes politiques de tous bords ont salué sa mémoire.La maire de Lille Martine Aubry a dit, dans un communiqué, "saluer l’engagement personnel qui a été le sien pour la Ville de Tourcoing, où il a occupé successivement toutes les fonctions, tour à tour conseiller municipal, adjoint et enfin Maire""Plus qu’un collègue, Didier était un ami fidèle et loyal avec qui j’ai eu l’honneur, avec beaucoup d’autres, de militer et de travailler durant de longues années" a de son côté commenté Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul et secrétaire départemental des Républicains.