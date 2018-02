Tourcoing : une maison s'écroule, le quartier évacué

© JM Vasco- France 3



Sécurisation du quartier

Plus de peur que de mal mercredi en début de soirée, dans laBossut de la rue de Gand à. Peu après 19h30 la maison située au 94 bis s'est littéralement. Selon la police, ses deux occupants ont pu s'échapper quelques secondes avant qu'elle ne s'écroule. Ils ont été choqués mais personne n'a été blessé. Une voiture en stationnement à proximité de l'habitation se trouve écrasée sous des décombres.Un barriérage a été mis en place et des équipes d'EDF-GRDF ont procédé à la mise en sécurité des réseaux dans l'impasse. Tous les habitants de la courée ont été, soit dans leur famille, soit à l'hôtel par la mairie de Tourcoing.Les services techniques de la ville sont sur place ce jeudi pour évaluer les risques d'effondrement des neuf maisons voisines et voir comment les sécuriser, s'il y a lieu de le faire.D'après les premières constations, l'effondrement du 94 bis de la rue de Gand pourrait être dû à desdans la réalisation desur une parcelle mitoyenne.