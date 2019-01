Tourcoing : menacée d'un couteau en rentrant chez elle, elle met son agresseur en fuite

Il était environ 4 heures du matin ce vendredi 25 janvier, lorsque qu'une quadragénaire qui rentrait chez elle a été agressée sous la menace d'une arme, rue de Menin à Tourcoing.



Cette femme de 41 ans venait de se garer devant son domicile, lorsqu'un individu a fait irruption, et a tenté d'ouvrir la portière de sa voiture, sans y parvenir. L'homme s'est énervé, a donné des coups dans le véhicule et a sorti un couteau après s'être posté devant le véhicule.



La victime est parvenue à démarrer et à quitter les lieux, mettant par la même occasion l'agresseur en fuite.

Alcoolisé

L'homme a été interpellé peu après par une patrouille, à hauteur du parc Georges Clémenceau, et son couteau a été retrouvé non-loin de là, caché sous un véhicule en stationnement.



L'agresseur présumé, âgé de 22 ans, a été placé en garde à vue. Il était fortement alcoolisé, selon la police. On ignore encore ce qu'il voulait vraiment à la victime.